Лапорта считает, что у «Барселоны» ещё есть шансы на победу в Ла Лиге

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, сможет ли каталонский клуб победить в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» заявил, что его подопечные не потеряли шансов на успешный результат в Ла Лиге.

«Конечно, шансы на Ли Лигу есть», – приводит слова руководителя издание Marca.

Добавим, что после того, как Хави объявил об уходе из команды в конце сезона, коллектив одержал несколько уверенных побед.

Сейчас «Барселона» располагается на третьей позиции турнирной таблицы. Команда с 57 очками отстаёт от лидирующего «Реала» на восемь баллов.