5 топ-клубов контактировали с Хави после его решения покинуть «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пользуется спросом среди других топ-клубов. По информации от издания Sport, с тех пор как испанец объявил об уходе из «Барселоны», за месяц к нему обратились 5 больших команд.

Ранее Хави говорил, что не собирается возглавлять какой-либо клуб в следующем сезоне, так как намерен взять год на отдых. Тем не менее, некоторые неназванные команды не теряют надежд переубедить Эрнандеса.

Напомним, под руководством Хави «Барселона» в прошлом сезоне уверенно выиграла чемпионат Испании. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» пока занимают третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги.