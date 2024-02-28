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Рамос может остаться в «Севилье» на следующий сезон

28 Февраля 2024 • 15:46 Комментировать
Севилья
...
Реал Сосьедад
02.03 16:00

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос может остаться в своей нынешней команде на следующий сезон. По информации от издания Marca, андалузский клуб готов предложить испанцу новый контракт, но футболист сам будет решать своё будущее.

Сообщается, что бывший капитан мадридского «Реала» имеет предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии. Центральный защитник пока не принял решение насчёт того, где будет выступать в следующем сезоне.

В 16 матчах нынешнего розыгрыше чемпионата Испании Рамос отметился одним забитым голом. В «Севилью» защитник перебрался прошлым летом на правах свободного агента после ухода из «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос

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Сегодня, 28 Февраля
15:46
Рамос может остаться в «Севилье» на следующий сезон
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СЕВИЛЬЯ РЕАЛ СОСЬЕДАД
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