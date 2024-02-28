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​Появилась информация об ужине Мбаппе с президентом Франции и эмиром Катара

28 Февраля 2024 • 15:06 Комментировать

Во вторник Килиан Мбаппе отужинал в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на RMC Sport, Мбаппе в ходе беседы сказал, что вопрос с его переходом в «Реал» ещё не решён.

В то же время эмир Катара пожелал Мбаппе удачи в будущем, понимая, что решение о трансфере в «Реал» уже было принято.

Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в статусе свободного агента – его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. За гранд Лиги 1 Мбаппе выступает с лета 2017 года.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в пятницу, 1 марта, - против «Монако».

​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед»

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