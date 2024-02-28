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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хави может остаться в «Барселоне»

28 Февраля 2024 • 14:57 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта неофициально попросил Хави остаться на посту главного тренера ещё на один сезон. Об этом на своих станицах рассказывает испанское издание Sport.

По данным источника, если Хави изменит своё решение, то он без проблем может остаться у руля команды. Молодого специалиста поддерживает не только Лапорта, но и другие представители руководства, в том числе вице-президент Рафа Юсте. Они очень довольны тем, как работает Хави и видят, что в раздевалке команда сплочена вокруг тренера.

Отмечается, что «Барселоне» будет сложно найти нового тренера, в том числе из-за финансовых проблем – каталонцы не могут гарантировать кандидатам осуществление трансферов. Учитывая ситуацию, в стане «сине-гранатовых» хотят, чтобы Хави отработал контракт, рассчитанный до середины 2025 года.

Напомним, что Хави объявил о решении уйти из «Барселоны» в конце сезона месяц назад. 
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Рафа Юсте ещё теги
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