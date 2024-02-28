Романцев — Захаряну: «Арсен, не обращай внимания на трескотню диванных аналитиков»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Специалист не согласился с критикой 20-летнего футболиста, отметив, что сейчас он проходит через сложный период в своей карьере, пытаясь освоиться в зарубежной команде.

«Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» летом прошлого года из «Динамо». В футболке испанского клуба полузащитник успел провести 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.