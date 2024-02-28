Де Хеа не хочет в «Барселону» - известна причина

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, который сейчас находится в статусе свободного агента, не перейдет в каталонскую «Барселону». Об этом рапортует Daily Mail.

Как стало известно британским журналистам, испанскому голкиперу нужна постоянная игровая практика. Он не хочет быть резервистом Марка-Андре тер Штегена. По этой причине Давид решил отказаться от варианта с «сине-гранатовыми».

Де Хеа стал свободным агентом летом прошлого года. Ранее также сообщалось об интересе к вратарю со стороны саудовского «Аль-Насра», однако игрок предпочитает продолжить карьеру в Европе.