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Выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов является жизненно важным для финансовой ситуации

28 Февраля 2024 • 13:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Каталонская «Барселона» твёрдо намерена обыграть «Наполи» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра в Италии завершилась вничью 1:1.

По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовым» жизненно важно выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, чтобы получить солидный денежный бонус. Полученная выплата сильно поможет каталонскому клубу справиться с финансовыми проблемами.

Напомним, «Барселона» не играла в четвертьфинале Лиги чемпионов с 2020 года. Тогда всё закончилось разгромом со счётом 2:8 от мюнхенской «Баварии».

В чемпионате «Барселона» в настоящий момент занимает третью строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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