Левандовски получил несколько щедрых предложений из Саудовской Аравии

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски получил несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По версии источника, руководство «Барселоны» хочет, чтобы поляк отработал свой контракт до конца и остался на следующий сезон. Тем не менее, грядущим летом многое будет зависеть от желания самого футболиста, который может настоять на уходе.

35-летний Левандовски в этом розыгрыше чемпионата Испании записал на свой актив 12 забитых голов и 5 результативных передач. За «Барселону» поляк выступает с лета 2022 года, когда перешёл из мюнхенской «Баварии».