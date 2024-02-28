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Бенитес отреагировал на слухи об увольнении из «Сельты»

28 Февраля 2024 • 10:56 Комментировать

Наставник «Сельты» Рафаэль Бенитес дал комментарий касательно возможного ухода из клуба.

«Мое будущее – это три года по контракту и еще 12 матчей чемпионата. Я это четко понимаю и хочу, чтобы другие это осознавали. Мы должны объединиться и продолжать работать для развития нашего проекта», - приводит слова специалиста Tribal Football.

После 26 туров чемпионата Испании команда из Виго набрала 21 очко и занимает 17-е место в турнирной таблице. Ближайший поединок в Ла Лиге подопечные Бенитеса проведут против «Альмерии» на своем поле. Встреча состоится в пятницу, 1 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта
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