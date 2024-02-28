Серхи Роберто получил предложение из Саудовской Аравии и уже дал ответ

Капитан каталонской «Барселоны» Серхи Роберто получил очень крупное предложение из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фернандо Поло, испанец уже успел отказать заинтересованному клубу по личным причинам.

У Роберто по окончании сезона истекает контракт с «Барселоной», но футболист хочет продлить соглашение и остаться как минимум ещё на одну кампанию. Впрочем, клуб пока сомневается в целесообразности оставлять своего капитана.

Ранее сообщалось, что летом Роберто может перебраться в МЛС и подписать контракт с «Интер» Майами. В этом клубе выступают 4 бывших игрока «Барселоны» – Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.