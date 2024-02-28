4 известных тренера могут возглавить «Барселону»

Каталонская «Барселона» находится в поиске нового главного тренера. В шорт-лист клуба включены четыре кандидата, об этом рапортует Diario Sport.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» выбирают между следующими специалистами: Хансом-Дитером Фликом, Роберто де Дзерби, Томасом Тухелем и Юлианом Нагельсманном. Решение будет принято совместно Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку.

Напомним, что Хави Эрнандес покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании нынешнего сезона. После 26 туров чемпионата Испании каталонцы набрали 57 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.