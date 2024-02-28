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Инсайдер Романо высказался о трансфере Мбаппе в «Реал»

28 Февраля 2024 • 08:58 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе очень близок к тому, чтобы стать футболистом мадридского «Реала».

Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, объявление о трансфере 25-летнего игрока в «королевский» клуб состоится в ближайшее время. «ПСЖ» и Мбаппе выступят в совместном обращении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Килиан перейдет в мадридский гранд по завершении нынешнего сезона. Стороны согласовывают детали пятилетнего трудового соглашения.

За парижский коллектив Мбаппе выступает с 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с «ПСЖ» истекает по завершении этого сезона.

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Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Фабрицио Романо ещё теги
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