В «Барселоне» хотят подождать с выбором нового тренера из-за Энрике

«Барселона» заинтересована в назначении Луиса Энрике на должность главного тренера.

В каталонском клубе изучают варианты замены Хави Эрнандесу, который покинет пост рулевого по окончании сезона. По информации журналиста Херарда Ромеро, в руководстве «Барселоны» есть люди, настаивающие на необходимости отложить принятие решение по новому тренеру до конца сезона, чтобы дождаться известий по Луису Энрике. Контракт испанца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года, однако в «Барселоне» предполагают, что тот может быть доступен уже скоро – например, в случае провала парижан в Лиге чемпионов.

Другими кандидатами на пост главного тренера «сине-гранатовых» называются Ханс-Дитер Флик (безработный) и Роберто де Дзерби («Брайтон»).