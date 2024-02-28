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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» хотят подождать с выбором нового тренера из-за Энрике

28 Февраля 2024 • 01:27 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
1 3.25 X 4.00 2 2.02
01.03 23:00

«Барселона» заинтересована в назначении Луиса Энрике на должность главного тренера.

В каталонском клубе изучают варианты замены Хави Эрнандесу, который покинет пост рулевого по окончании сезона. По информации журналиста Херарда Ромеро, в руководстве «Барселоны» есть люди, настаивающие на необходимости отложить принятие решение по новому тренеру до конца сезона, чтобы дождаться известий по Луису Энрике. Контракт испанца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года, однако в «Барселоне» предполагают, что тот может быть доступен уже скоро – например, в случае провала парижан в Лиге чемпионов.

Другими кандидатами на пост главного тренера «сине-гранатовых» называются Ханс-Дитер Флик (безработный) и Роберто де Дзерби («Брайтон»).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Луис Энрике ещё теги

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