Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвеса вернули в список легенд на сайте «Барселоны»

27 Февраля 2024 • 23:36 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова появился на официальном интернет-портале клуба в списке легенд. Там перечислены все великие в прошлом футболисты «блауграны».

Ранее во вторник появилась новость о том, что Алвеса оттуда исключили. Ведь несколько дней назад знаменитого бразильца приговорили к тюремному сроку за изнасилование. Тем не менее, стоило новости облететь мир – и вот Алвес снова вернулся в раздел.

Напомним, что Алвес отдал «Барсе» свои лучшие годы карьеры. Он выступал за каталонцев с 2008 по 2016 годы, а также в 2021-2022 годах, проведя более 400 матчей за клуб.

Больно, когда низвергают кумиров: Эссе на приговор Дани Алвесу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду «Фулхэм» высмеял «Манчестер Юнайтед» после победного гола на 97-й минуте
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
27 Февраля
23:36 · Испания. Ла Лига
Дани Алвеса вернули в список легенд на сайте «Барселоны»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
22:16 · Испания. Ла Лига
Романо: «Объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени»
21:58 · Испания. Ла Лига
Модрич может отказать «Реалу», даже если получит предложение по новому контракту
21:49 · Испания. Ла Лига
Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно
21:33 · Испания. Ла Лига
Флик уже изучает состав «Барселоны» 4 слухи
21:12 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» 1 слухи
20:44 · Испания. Ла Лига
Тебас: После трансфера Мбаппе в «Реал» в Ла Лиге будет собрано самое большое количество звёзд в мире
20:36 · Испания. Ла Лига
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
20:33 · Испания. Ла Лига
Ещё никогда мадридский «Реал» не пропускал так мало за 26 туров сезона
15:22 · Испания. Ла Лига
​Алаба надеется восстановиться к Евро-2024
15:05 · Испания. Ла Лига
Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема 2
15:00 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
12:55 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в испанский суперклуб
12:24 · Испания. Ла Лига
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
Все новости
Рекомендуем