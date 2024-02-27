Дани Алвеса вернули в список легенд на сайте «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова появился на официальном интернет-портале клуба в списке легенд. Там перечислены все великие в прошлом футболисты «блауграны».

Ранее во вторник появилась новость о том, что Алвеса оттуда исключили. Ведь несколько дней назад знаменитого бразильца приговорили к тюремному сроку за изнасилование. Тем не менее, стоило новости облететь мир – и вот Алвес снова вернулся в раздел.

Напомним, что Алвес отдал «Барсе» свои лучшие годы карьеры. Он выступал за каталонцев с 2008 по 2016 годы, а также в 2021-2022 годах, проведя более 400 матчей за клуб.

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