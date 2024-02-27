Романо: «Объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени»

Килиан Мбаппе готовится сменить «Пари Сен-Жермен» на мадридский «Реал».

Форвард уже сообщил своему клубу о скором уходе. 25-летний игрок должен стать новичком «Реала», о чём пока не объявлено официально. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, объявление обязательно состоится в скором времени. Ожидается, что «ПСЖ» и Мбаппе объявят о расставании в совместном обращении.

Контракт звёздного француза с парижским грандом истекает в июне. Футболист отказался активировать опцию автоматической пролонгации и не стал обсуждать новый договор.

Мадридский «Реал» неоднократно пытался переманить Килиана Мбаппе в свои ряды в прошлом, но тот предпочитал остаться.