Модрич может отказать «Реалу», даже если получит предложение по новому контракту

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с высокой вероятностью покинет клуб после завершения сезона.

Руководство «сливочных» сомневается в продлении договора 38-летнего игрока, на сегодняшний день клуб не предпринял никаких шагов в этом направлении. По информации The Athletic, сам Модрич также настроен не слишком позитивно – он вполне может ответить «Реалу» отказом, даже если предложение всё-таки поступит. Тем не менее, как отмечает источник, семье хорвата, как и ему самому, очень комфортно в Мадриде, и этот фактор, возможно, сыграет свою роль.

Интерес к Луке Модричу, по слухам, проявляет загребское «Динамо», в котором хавбек начинал свою карьеру.