Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно

27 Февраля 2024 • 21:49 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Полузащитник «Барселоны» Гави продолжает реабилитацию после тяжёлой травмы.

Минувшей осенью 19-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки, выступая за сборную Испании. По сведениям журналиста Адри Фернандеса, первая фаза восстановления Гави уже завершена, и состояние юного хавбека оценивается крайне позитивно. Теперь игроку предстоит приступить ко второй, более сложной стадии реабилитации, в ходе которой будут задействованы серьёзные нагрузки. 

Возвращение Гави на поле запланировано на лето-осень текущего года. В нынешнем сезоне вундеркинд успел провести 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
21:49
Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно
21:12
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» 1
20:36
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
12:24
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
22:40
Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»
20:31
Фелиш назвал имя лучшего друга в «Барселоне»
17:28
Кубарси не хочет покидать «Барселону»
14:50
Коутиньо рассказал, что бы изменил в периоде игры за «Барселону»
13:31
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12:47
Ферран Торрес может вернуться в строй к матчу с «Атлетиком» Бильбао
11:11
Ямаль набрал 7 килограмм мышечной массы с начала сезона
11:05
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
10:54
Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»
25 Февраля
19:37
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
10:13
Хави считает, что Кристенсен хорошо справляется с ролью опорного полузащитника
24 Февраля
20:29
В Бразилии хотят снести статую находящегося в тюрьме Дани Алвеса 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду «Фулхэм» высмеял «Манчестер Юнайтед» после победного гола на 97-й минуте
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти»
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
22:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе
22:16 · Испания. Ла Лига
Романо: «Объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени»
21:58 · Испания. Ла Лига
Модрич может отказать «Реалу», даже если получит предложение по новому контракту
21:49 · Испания. Ла Лига
Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно
21:33 · Испания. Ла Лига
Флик уже изучает состав «Барселоны» 2 слухи
21:12 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили звёздного игрока «Ювентуса» 1 слухи
20:44 · Испания. Ла Лига
Тебас: После трансфера Мбаппе в «Реал» в Ла Лиге будет собрано самое большое количество звёзд в мире
20:36 · Испания. Ла Лига
Годин – о переходе Гризманна в «Барселону»: «Он говорил, что хочет играть с Месси»
20:33 · Испания. Ла Лига
Ещё никогда мадридский «Реал» не пропускал так мало за 26 туров сезона
15:22 · Испания. Ла Лига
​Алаба надеется восстановиться к Евро-2024
15:05 · Испания. Ла Лига
Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема 2
15:00 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
12:55 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в испанский суперклуб
12:24 · Испания. Ла Лига
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
12:01 · Италия. Серия А
Мората может перейти в итальянский суперклуб
Все новости
Рекомендуем