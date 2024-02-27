Гави завершил первый этап восстановления – его состояние оценивается крайне позитивно

Полузащитник «Барселоны» Гави продолжает реабилитацию после тяжёлой травмы.

Минувшей осенью 19-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки, выступая за сборную Испании. По сведениям журналиста Адри Фернандеса, первая фаза восстановления Гави уже завершена, и состояние юного хавбека оценивается крайне позитивно. Теперь игроку предстоит приступить ко второй, более сложной стадии реабилитации, в ходе которой будут задействованы серьёзные нагрузки.

Возвращение Гави на поле запланировано на лето-осень текущего года. В нынешнем сезоне вундеркинд успел провести 15 матчей за «Барселону» во всех турнирах.