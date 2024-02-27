Флик уже изучает состав «Барселоны»

Наставник Ханс-Дитер Флик готов стать преемником Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Испанец покинет свой пост по окончании сезона, а немецкий специалист считается одним из основных кандидатов на замену. По данным журналиста Адриана Санчеса, Флик считает уникальной возможность поработать в «Барселоне». Рулевой уже изучает состав каталонцев и полагает, что сможет достойно справиться с обязанностями. Бывший тренер «Баварии» попросил своего агента сделать всё возможное, чтобы назначение состоялось.

Ханс-Дитер Флик был уволен из сборной Германии в сентябре прошлого года. Его место занял Юлиан Нагельсманн.