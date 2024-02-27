Тебас: После трансфера Мбаппе в «Реал» в Ла Лиге будет собрано самое большое количество звёзд в мире

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился комментарием о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

— Приезд еще одного звездного футболиста нам не помешает, но сейчас у нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн и Левандовски. Если переход Мбаппе состоится, то в нашей лиге будет собрано самое большое количество звезд в мире, — заявил Тебас Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уже заключил трудовой договор с «Реалом», который будет рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 32 мяча и стал автором семи ассистов.