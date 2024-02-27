Ещё никогда мадридский «Реал» не пропускал так мало за 26 туров сезона

Любопытным фактом о шикарной обороне мадридского «Реала» делятся знатоки статистики из Opta Sports. «Сливочные» после 26 туров Ла Лиги на данный момент имеют всего лишь 16 пропущенных голов.

Удивительно, но никогда в клубной истории «Реал» не пропускал ранее так мало после первых 26 туров сезона. И это при том, что мадридцы имеют проблемы в обороне, связанные с травмами. И зачастую центральных защитников играют те игроки, которые по своему амплуа ими не являются.

Отметим, что «Реал» занимает первое место таблицы Ла Лиги с 65 баллами. Отрыв от второго места довольно приятный – шесть баллов.