​Алаба надеется восстановиться к Евро-2024

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба не теряет надежды сыграть на чемпионате Европы – 2024. Как сообщает Relevo, австриец активно работает над своим восстановлением, выполняя различные упражнения для мышц.

В то же время отмечается, что выступление Алабы на Евро-2024 будет настоящим чудом. Восстановление защитника займёт скорее восемь месяцев, чем шесть.

Как известно, в декабре Давид Алаба получил серьёзную травму колена. С тех пор 31-летний игрок восстанавливается.

Сборная Австрии на Евро-2024 сыграет с Францией, Нидерландами и одним из победителей стыковых матчей.