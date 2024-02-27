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​Алаба надеется восстановиться к Евро-2024

27 Февраля 2024 • 15:22 Комментировать

Защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба не теряет надежды сыграть на чемпионате Европы – 2024. Как сообщает Relevo, австриец активно работает над своим восстановлением, выполняя различные упражнения для мышц.

В то же время отмечается, что выступление Алабы на Евро-2024 будет настоящим чудом. Восстановление защитника займёт скорее восемь месяцев, чем шесть.

Как известно, в декабре Давид Алаба получил серьёзную травму колена. С тех пор 31-летний игрок восстанавливается.

Сборная Австрии на Евро-2024 сыграет с Францией, Нидерландами и одним из победителей стыковых матчей.

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