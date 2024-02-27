Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд попросил руководство испанской Ла Лиги не наказывать полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Напомним, в последнем матче между «Хетафе» и «сливными», Джуд назвал Мэйсона насильником. Ранее Гринвуд обвинялся в изнасиловании своей девушки, но затем был оправдан судом.

По информации от Mail Sport, Гринвуд попросил закрыть дело по отношению к Беллингему. Мэйсон не хочет навлекать на себя лишнюю шумиху из прессы. Молодой англичанин намерен сконцентрироваться на своих выступлениях на футбольном поле.

В этом розыгрыше Ла Лиги Гринвуд отметился 5 голами и 5 результативными передачами.