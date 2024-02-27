Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

27 Февраля 2024 • 15:00 Комментировать
Монако
...
ПСЖ
01.03 23:00

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Ранее француз официально объявил о том, что по окончании сезона покинет парижскую команду на правах свободного агента.

«У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», – цитирует Тебаса COPE.

Отметим, что Мбаппе должен получить от «Реала» солидный подписной бонус. Ранее сообщалось, что сумма превысит 100 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 25-летний Килиан записал на свой актив 21 забитый гол и 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Хавьер Тебас Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

26 Февраля
19:32
Булыкин: Кварацхелия сразу соберёт чемоданы, если получит предложение от «ПСЖ» или «Барселоны»
18:13
«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в лице Кварацхелии
15:55
Энрике недоволен тем, что Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» посреди сезона
11:03
Головин: «Постараемся дать бой «ПСЖ»
10:53
Головин — о победе над «Лансом»: «В каких-то моментах нам повезло»
23 Февраля
19:23
В Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Монако»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МОНАКО ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами ​Анчелотти попросили выбрать между Модричем и Кроосом
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
15:05 · Испания. Ла Лига
Гринвуд попросил руководство Ла Лиги не наказывать Беллингема
15:00 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»
12:55 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в испанский суперклуб
12:24 · Испания. Ла Лига
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
12:01 · Италия. Серия А
Мората может перейти в итальянский суперклуб
12:00 · Испания. Ла Лига
Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе
11:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд - названа причина 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
10:41 · Испания. Ла Лига
Два Мбаппе могут перейти в «Реал»
10:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишился 27 голов из-за VAR 3
10:02 · Испания. Ла Лига
Рюдигер выбрал лучшего между Роналду и Зиданом
09:52 · Испания. Ла Лига
Фигу сравнил «галактикос» и «Реал» с Мбаппе 2
08:36 · Англия. Премьер-лига
Агуэро положил конец слухам о возвращении
01:04 · Испания. Ла Лига
«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вышла на второе место 1
26 Февраля
22:40 · Испания. Ла Лига
Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем