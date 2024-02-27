Президент Ла Лиги Тебас: «У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил мнение о том, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом». Ранее француз официально объявил о том, что по окончании сезона покинет парижскую команду на правах свободного агента.

«У меня есть ощущение, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», – цитирует Тебаса COPE.

Отметим, что Мбаппе должен получить от «Реала» солидный подписной бонус. Ранее сообщалось, что сумма превысит 100 миллионов евро.

В этом розыгрыше чемпионата Франции 25-летний Килиан записал на свой актив 21 забитый гол и 4 результативные передачи.