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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Хеа может перейти в испанский суперклуб

27 Февраля 2024 • 12:55 Комментировать

Каталонская «Барселона» находится в поиске нового вратаря, который мог бы составить конкуренцию первому номеру команды Марку-Андре тер Штегену за место в стартовом составе. Об этом сообщает Todofichajes.

Одним из кандидатов является звездный испанский вратарь Давид де Хеа, который после ухода из «Манчестер Юнайтед» находится в статусе свободного агента. Переход голкипера в стан «сине-гранатовых» может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Давид является воспитанником академии мадридского «Атлетико». За «Манчестер Юнайтед» 33-летний вратарь выступал с 2011 по 2023 год. В составе национальной сборной Испании он провел 45 матчей и пропустил 36 мячей.

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