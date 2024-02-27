Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца

Пини Захави, агент тренера Ханса-Дитера Флика, продолжает убеждать руководство каталонской «Барселоны» в целесообразности назначения немца. По информации от издания Sport, переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, Флик находится без работы с сентября, когда был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Во главе «бундестим» Ханс-Дитер не смог достичь успеха и провалился, но зато в «Баварии» Флик дважды становился чемпионом Германии, а один раз вовсе помог команде оформить требл.

Если получить работу в «Барселоне» не получится, Флик хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.