Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца

27 Февраля 2024 • 12:24 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
03.03 23:00

Пини Захави, агент тренера Ханса-Дитера Флика, продолжает убеждать руководство каталонской «Барселоны» в целесообразности назначения немца. По информации от издания Sport, переговоры между сторонами продолжаются.

Напомним, Флик находится без работы с сентября, когда был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Во главе «бундестим» Ханс-Дитер не смог достичь успеха и провалился, но зато в «Баварии» Флик дважды становился чемпионом Германии, а один раз вовсе помог команде оформить требл.

Если получить работу в «Барселоне» не получится, Флик хотел бы попробовать свои силы в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ханс-Дитер Флик Пини Захави ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
12:24
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
11:20
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
26 Февраля
22:40
Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»
17:28
Кубарси не хочет покидать «Барселону»
14:50
Коутиньо рассказал, что бы изменил в периоде игры за «Барселону»
13:31
Дэвис хочет перейти в «Реал», хотя интересен «Барселоне» и клубам АПЛ
12:47
Ферран Торрес может вернуться в строй к матчу с «Атлетиком» Бильбао
11:11
Ямаль набрал 7 килограмм мышечной массы с начала сезона
11:05
Тодибо рассказал, готов ли вернуться в «Барселону»
10:54
Агент Флика сообщил Лапорте, что тренер хочет возглавить «Барселону»
25 Февраля
19:37
Морено: «Хави не смог выполнить поставленную перед собой задачу – это сыграло против него»
18:04
«Барселона» очень хочет подписать бельгийского хавбека из АПЛ
10:13
Хави считает, что Кристенсен хорошо справляется с ролью опорного полузащитника
24 Февраля
20:29
В Бразилии хотят снести статую находящегося в тюрьме Дани Алвеса 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Барселона» может остаться без тер Штегена «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
12:55 · Испания. Ла Лига
Де Хеа может перейти в испанский суперклуб
12:24 · Испания. Ла Лига
Агент Флика продолжает убеждать «Барселону» в назначении немца
12:01 · Италия. Серия А
Мората может перейти в итальянский суперклуб
12:00 · Испания. Ла Лига
Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе
11:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд - названа причина 1
11:20 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Я был близок к переходу в три клуба, но все варианты сорвались»
10:41 · Испания. Ла Лига
Два Мбаппе могут перейти в «Реал»
10:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» лишился 27 голов из-за VAR 3
10:02 · Испания. Ла Лига
Рюдигер выбрал лучшего между Роналду и Зиданом
09:52 · Испания. Ла Лига
Фигу сравнил «галактикос» и «Реал» с Мбаппе 2
08:36 · Англия. Премьер-лига
Агуэро положил конец слухам о возвращении
01:04 · Испания. Ла Лига
«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вышла на второе место 1
26 Февраля
22:40 · Испания. Ла Лига
Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Жирона» - «Райо Вальекано»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
22:27 · Испания. Ла Лига
«Жирона» назвала стартовый состав на игру с «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем