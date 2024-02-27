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Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе

27 Февраля 2024 • 12:00 Комментировать
Сельта
...
Альмерия
01.03 23:00

Работа главного тренера «Сельты» Рафаэля Бенитеса находится под большой угрозой. По информации от журналиста Николо Скиры, испанца могут уволить уже на этой неделе.

Сообщается, что если «Сельта» в пятницу не обыграет «Альмерию», руководство может принять решение об увольнении Бенитеса. Отметим, что «Сельта» смогла выиграть лишь один из последних 7 матчей во всех турнирах. Команда располагается на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

Бенитес возглавил «Сельту» прошлым летом, но команда под его руководство так и не добилась прогресса.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта

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