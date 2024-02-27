Бенитеса могут уволить из «Сельты» на этой неделе

Работа главного тренера «Сельты» Рафаэля Бенитеса находится под большой угрозой. По информации от журналиста Николо Скиры, испанца могут уволить уже на этой неделе.

Сообщается, что если «Сельта» в пятницу не обыграет «Альмерию», руководство может принять решение об увольнении Бенитеса. Отметим, что «Сельта» смогла выиграть лишь один из последних 7 матчей во всех турнирах. Команда располагается на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от зоны вылета составляет 3 очка.

Бенитес возглавил «Сельту» прошлым летом, но команда под его руководство так и не добилась прогресса.