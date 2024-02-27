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«Барселона» исключила Дани Алвеса из списка легенд - названа причина

27 Февраля 2024 • 11:35 Комментировать

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес исключен из списка легенд «сине-гранатовых». Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Клуб принял такое решение после судебного приговора бразильца. Алвеса признали виновным в деле об изнасиловании и наказали 4,5 годами лишения свободы.

Напомним, что Дани защищал цвета каталонского гранда с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. Бразилец провел за «Барселону» 408 поединков и выиграл 23 трофея. Последним клубом в профессиональной карьере Алвеса был мексиканский «Пумас».

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Барселона Дани Алвес
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