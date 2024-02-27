Два Мбаппе могут перейти в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Итан Мбаппе может сменить клубную прописку. По информации журналистов El Chiringuito, брат Килиан Мбаппе находится в сфере интересов мадридского «Реала». Возможен вариант, что родственники вместе перейдут в испанский гранд.

В нынешнем сезоне 17-летний Итан выступает за молодежную команду «ПСЖ». Хавбек принял участие в 22 поединках, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Его трансферный ценник – 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала» грядущим летом. Стороны близки в подписанию пятилетнего трудового соглашения.