«Реал» лишился 27 голов из-за VAR

Система VAR чаще всего отменяла голы мадридского «Реала» в рамках чемпионата Испании. С момента внедрения технологии арбитры не засчитали 27 мячей «королевского» клуба.

Второе место по этому показателю занимает «Севилья» - 16 голов. Третью позицию делят мадридский «Атлетико» и «Валенсия» - по 14. Что касается каталонской «Барселоны», то система VAR отменила 11 голов «сине-гранатовых».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает первое место после 26 туров. На второй позиции располагается «Жирона», а топ-3 замыкает «Барселона». «Атлетико» – четвертый в таблице Ла Лиги.