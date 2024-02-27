Появился человек, который может сорвать переход Мбаппе в «Реал»

Эмир Катара Тамин ибн Хамад Аль Тани хочет сорвать трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Как сообщает Actu Foot, 25-летнему футболисту будет предложен новый щедрый контракт, который может заставить француза отказаться от переезда в Испанию.

Срок действующего соглашения между Килианом и парижским грандом истекает в конце июня. Мбаппе активно ведет переговоры о трансфере в «Реал». Сделка близка к завершению.

В составе парижского гранда нападающий выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне звездный форвард сыграл 32 поединка, в которых записал на свой счет 32 забитых мяча и семь голевых передач.

«Реал» намекнул на переход Мбаппе