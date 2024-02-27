Рюдигер выбрал лучшего между Роналду и Зиданом

Центральный защитник Антонио Рюдигер назвал пятерку лучших футболистов в истории мадридского «Реала» из предложенных вариантов. Как сообщает Goal.com, на первое место немец поставил португальского нападающего Криштиану Роналду. Вторым стал французский полузащитник Зинедин Зидан.

На третью позицию Рюдигер разместил бразильского форварда Роналдо. Четвертым стал немецкий плеймейкер Месут Озил, а пятым – английский хавбек Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Антонио провел 22 матча и отметился одним забитым мячом.

Игрок «Реала» Рюдигер назвал лучшего тренера в карьере - это не Анчелотти