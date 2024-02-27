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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер выбрал лучшего между Роналду и Зиданом

27 Февраля 2024 • 10:02 Комментировать

Центральный защитник Антонио Рюдигер назвал пятерку лучших футболистов в истории мадридского «Реала» из предложенных вариантов. Как сообщает Goal.com, на первое место немец поставил португальского нападающего Криштиану Роналду. Вторым стал французский полузащитник Зинедин Зидан.

На третью позицию Рюдигер разместил бразильского форварда Роналдо. Четвертым стал немецкий плеймейкер Месут Озил, а пятым – английский хавбек Дэвид Бекхэм.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Антонио провел 22 матча и отметился одним забитым мячом.

Игрок «Реала» Рюдигер назвал лучшего тренера в карьере - это не Анчелотти

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Реал Мадрид Роналдо Криштиану Роналду Зинедин Зидан Антонио Рюдигер ещё теги
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