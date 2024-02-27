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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фигу сравнил «галактикос» и «Реал» с Мбаппе

27 Февраля 2024 • 09:52 Комментировать (1)

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу сравнил «галактикос» с нынешним составом мадридского «Реала».

«Кто выиграет в матче между «галактикос» и «Реалом» Мбаппе? Не знаю, я ведь не предсказатель. Неправильно сравнивать разные поколения, есть много разных факторов. Игроки разные, футбол сейчас уже не такой, как десять лет назад. Обе команды очень сильные, поэтому я затрудняюсь ответить», - приводит слова Луиша O Jogo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «королевский» клуб с 65 очками уверенно лидирует в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти опережает ближайшего преследователя на шесть баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Луиш Фигу
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
27 Февраля 2024 в 10:04
К теме о смысле вапроса.. хе..
ай свежий анекдоц от дедушки..
баба-клава седит на завалинке и лузгаить семки
падходит журналюга и спрашиват:
- баба-клава тибе кто большее ндравица байдын али трамп..
- чёёёёёёёёёёёёёё? да пашол ты на..й удила сталичная.. я те пакажу щас сваю байду - тибе никакая трампа ни паможыт..
А-ха-ха-ха! )))
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