Фигу сравнил «галактикос» и «Реал» с Мбаппе

Экс-полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу сравнил «галактикос» с нынешним составом мадридского «Реала».

«Кто выиграет в матче между «галактикос» и «Реалом» Мбаппе? Не знаю, я ведь не предсказатель. Неправильно сравнивать разные поколения, есть много разных факторов. Игроки разные, футбол сейчас уже не такой, как десять лет назад. Обе команды очень сильные, поэтому я затрудняюсь ответить», - приводит слова Луиша O Jogo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «королевский» клуб с 65 очками уверенно лидирует в турнирной таблице. Команда Карло Анчелотти опережает ближайшего преследователя на шесть баллов.