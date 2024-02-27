«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вышла на второе место

В 26-м туре Ла Лиги притормозившая «Жирона» принимала кризисный «Райо Вальекано». Первый тайм получился не самым веселым, в завершении атаки футболистов подводила точность, либо лайнсмен постоянно размахивал флагом. Сразу после перерыва Артём Довбик мог расстреливать ворота, но не попал по мячу. Тут же Виктор Цыганков с острого угла попал в голкипера. Мигель Гутьеррес после передачи из глубины поля зацепился за мяч и выкатил под удар Цыганкову с линии штрафной, а тот открыл счет. Цыганков вскоре едва не оформил ассист, но Довбик послал мяч чуть выше ворот. Заключительную треть тайма гости провели в меньшинстве и пропустили снова. На 90-й минуте Савио продвинулся к воротам мимо трех соперников и был точен. Он же успел забить снова отличным ударом с острого угла - 3:0.

Гости остаются 14-ми, а вот «Жирона» потеснила «Барселону» со второго места. Отставание от «Реала» - шесть очков.