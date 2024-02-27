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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» разгромила «Райо Вальекано» и вышла на второе место

27 Февраля 2024 • 01:04 Комментировать (1)
Жирона
3:0
Райо Вальекано
окончен

В 26-м туре Ла Лиги притормозившая «Жирона» принимала кризисный «Райо Вальекано». Первый тайм получился не самым веселым, в завершении атаки футболистов подводила точность, либо лайнсмен постоянно размахивал флагом. Сразу после перерыва Артём Довбик мог расстреливать ворота, но не попал по мячу. Тут же Виктор Цыганков с острого угла попал в голкипера. Мигель Гутьеррес после передачи из глубины поля зацепился за мяч и выкатил под удар Цыганкову с линии штрафной, а тот открыл счет. Цыганков вскоре едва не оформил ассист, но Довбик послал мяч чуть выше ворот. Заключительную треть тайма гости провели в меньшинстве и пропустили снова. На 90-й минуте Савио продвинулся к воротам мимо трех соперников  и был точен. Он же успел забить снова отличным ударом с острого угла - 3:0.

Гости остаются 14-ми, а вот «Жирона» потеснила «Барселону» со второго места. Отставание от «Реала»  - шесть очков.

Протокол игры  
Жирона3:0Райо Вальекано
(1:0) Цыганков Виктор52'  
(2:0) Савио III90'  
(3:0) Савио III90'  
Гассанига ПаулоКоуто Ян  85'Гарсия ЭрикДавид Лопес 70' (Хуанпе Хуан ( 70') Гутьеррес МигельЭррера Янгель 90' (Солис Джон ( 90') Гарсия Алеш  55'Порту Кристиан 73' (Стуани Кристиан ( 73') Цыганков Виктор 89' (Торре Пабло ( 89') Савио III  90'Довбик Артём 73' (Мартин Иван ( 73')
Запасные: Гарсия ДжастинГарсия Борха IХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониФернандес Валери
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоВалентин Оскар 59' (Сисс Пате ( 59'  65') Креспо Мигель  73' 79' (Трехо Оскар ( 79') Де Фрутос Хорхе 64' (Чаваррия Пеп ( 64'  75'  76') Лопес Унаи 64' (Перес Кике ( 64'  81') Гарсия Альваро РивераРауль де Томас 59' (Камелло Серхио ( 59')
Запасные: Посо ХосеМумин АбдулБебе ТьягуКарденас ДаниНтекья РандиФалькао РадамельРатиу Андрей
26 февраля. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Райо Вальекано

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
27 Февраля 2024 в 01:13
У Мичела отличная команда - бегущая, высоко прессингующая, играющая в современный вертикальный футбол. Подумалось - если бы вместо Довбика в сегодняшней игре за "Жирону" играл Мбаппе, то счёт уже в первом тайме был разгромным в пользу хозяев. За 70 минут, проведённых на мокром поле, украинец продемонстрировал полное отсутствие технических навыков в обработке мяча и ударов по воротам.
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