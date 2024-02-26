Коутиньо оценил возможное назначение Клоппа и Флика в «Барселону»

Бразильский полузащитник «Аль-Духаиля» Филиппе Коутиньо поделился мнением о возможном назначении Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика в «Барселону».

Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что покинет свой пост в конце текущего сезона. Такое же заявление сделал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, а Ханс-Дитер Флик на данный момент является свободным агентом.

«Конечно, Клопп и Флик — великие тренеры. Под их руководством команды всегда играли хорошо. Эти два специалиста подходят не только для работы в «Барселоне», но и в любом клубе мира», — цитирует Коутиньо Diario Sport.