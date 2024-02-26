«Жирона» назвала стартовый состав на игру с «Райо Вальекано»

Пресс-служба «Жироны» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Райо Вальекано».

Стартовый состав «Жироны»: Гассанига (вр), Гутьеррес, Давид Лопес, Цыганков, Довбик, Алеш Гарсия (к), Савио, Коуто, Эррера, Порту, Эрик Гарсия.

Встреча 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Райо Вальекано» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Жирона» одолела на выезде «Райо Вальекано» со счетом 2:1.