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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» назвала стартовый состав на игру с «Райо Вальекано»

26 Февраля 2024 • 22:27 Комментировать
Жирона
0:0
Райо Вальекано
1 1.60 X 4.30 2 5.50
перерыв

Пресс-служба «Жироны» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке с «Райо Вальекано».

Стартовый состав «Жироны»: Гассанига (вр), Гутьеррес, Давид Лопес, Цыганков, Довбик, Алеш Гарсия (к), Савио, Коуто, Эррера, Порту, Эрик Гарсия.

Встреча 26-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Райо Вальекано» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Жирона» одолела на выезде «Райо Вальекано» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона

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ЖИРОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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