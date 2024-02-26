Фелиш назвал имя лучшего друга в «Барселоне»

Вингер «Барселона» Жоау Фелиш ответил на вопрос о том, кто является его самым близким другом в каталонской команде.

— Мой лучший друг в «Барселоне»? Канселу, — приводит слова Фелиша Barca Universal.

Напомним, оба футболиста пополнили состав «Барселоны» прошлым летом. Фелиш присоединился к команде на правах аренды из «Атлетико», а Канселу был арендован у «Манчестер Сити».

По слухам, в летнее трансферное окно «сине-гранатовые» постараются продлить аренду Канселу с обязательным правом выкупа, а Фелиш должен будет вернуться в стан «матрасников».

На данный момент подопечные Хави Эрнандеса занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков в 26 встречах.