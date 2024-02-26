Источник: Матч мадридского «Реала» с «Бетисом» перенесут на 25 мая

Матч мадридского «Реала» против севильского «Бетиса», вероятно, перенесут на 25 мая, об этом пишет Relevo.

Изначально игра должна была состояться 26 мая. Но в районе этой даты в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» пройдёт концерт всемирно известной певицы Тэйлор Свифт. И арена примет аж два концерта – 29 и 30 мая, так как спрос на билеты огромен.

Поэтому, как пишет источник, матч Ла Лиги перенесут на один день – на 25 мая. Команды, напомним, должны будут сыграть друг с другом в рамках последнего, 38 тура чемпионата Испании.

«Реал» на данный момент с 65 очками занимает чистое первое место Ла Лиги, «Бетис» идёт на шестом месте, обзаведясь 42 баллами.