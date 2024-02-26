​В «Реале» уверены, что Кроос продлит контракт

В мадридском «Реале» уверены в том, что полузащитник Тони Кроос продлит контракт с клубом ещё на один сезон. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт Крооса с «Реалом» рассчитан до лета. Ранее 34-летний футболист объявил о возвращении в сборную Германии – летом он планирует выступить на домашнем чемпионате Европы.

В сезоне 2023/2024 Тони Кроос провёл за «Реал» 34 матча. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и семь результативных передач на партнёров.

За «Реал» Тони Кроос выступает с лета 2014 года.