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​Деку сравнил Роналду и Месси

26 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать (1)

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался насчёт сравнений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Это два разных игрока. Роналду в начале карьеры был чистым вингером – он получал мяч и думал только о том, как обойти соперников. Он сильно вырос как игрок, став конкурентоспособным зверем, которого мы видим уже долго. Он всегда стремился развиваться разными способами.

Месси всегда имел природный талант. Со временем он адаптировал свою игру, но его манера двигаться всегда была одинаковой. Мне сложно выбрать между ними двумя. В идеальном мире они оба были бы в моей команде. Ты можешь просто отдать им мяч, и они всё сделают», - цитирует Деку Four Four Two.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Деку Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
26 Февраля 2024 в 19:13
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