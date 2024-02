​Деку сравнил Роналду и Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался насчёт сравнений Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Это два разных игрока. Роналду в начале карьеры был чистым вингером – он получал мяч и думал только о том, как обойти соперников. Он сильно вырос как игрок, став конкурентоспособным зверем, которого мы видим уже долго. Он всегда стремился развиваться разными способами.

Месси всегда имел природный талант. Со временем он адаптировал свою игру, но его манера двигаться всегда была одинаковой. Мне сложно выбрать между ними двумя. В идеальном мире они оба были бы в моей команде. Ты можешь просто отдать им мяч, и они всё сделают», - цитирует Деку Four Four Two.