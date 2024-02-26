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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде – лучший тренер Ла Лиги в феврале официально

26 Февраля 2024 • 18:52 Комментировать

Испанская Ла Лига официально признала Эрнесто Вальверде лучшим тренером февраля в первенстве. Возглавляет экс-наставник «Барселоны», напомним, «Атлетик» из Бильбао.

Баскский клуб идёт в первой пятёрке чемпионата с 49 баллами. Отставание от зоны Лиги чемпионов – всего три балла. В уходящем феврале «Атлетик» одержал три победы, две из которых были над мадридским «Атлетико» (1:0) и «Жироной» (3:2). А также сыграл в нулевую ничью с «Альмерией» и проиграл «Бетису» в минувшие выходные (1:3).

Отметим, что опередил Эрнесто своих коллег по цеху из «Барселоны» и «Севильи» - Хави Эрнандеса и Кике Сначеса Флореса соответственно.

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Кике Санчес Флорес Хави Эрнандес Эрнесто Вальверде ещё теги
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