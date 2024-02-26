​Анчелотти высказался о будущем Модрича в «Реале»

В воскресенье вечером «Реал» порадовал своих фанатов победой над «Севильей» со счётом 1:0. Автором единственного результативного удара стал опытный полузащитник Лука Модрич. После игры рулевой «сливочных» Карло Анчелотти высказался о будущем 38-летнего хорвата.

«Будущее Модрича зависит от него самого. Нам нужно дождаться его решения. Из уважения к нему я не могу давать ему советы. Он прекрасно знает, что ему нужно делать. Качество игровых минут важнее количества», - цитирует Анчелотти портал Goal.

Отметим, что за «Реал» Лука Модрич выступает с конца августа 2012 года после трансфера из «Тоттенхэма».

Назван скромный клуб, который хочет подписать Модрича