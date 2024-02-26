Кубарси не хочет покидать «Барселону»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси хочет продолжить карьеру в каталонской команде.

Ранее появилась информация, что в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ».

По информации журналистки Марты Рамон, Кубарси никуда не хочет уходить из «Барселоны», несмотря на то, что у него есть предложения из других клубов.

Ранее стало известно, что сумма отступных за игрока составляет всего десять миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Кубарси дебютировал за основную команду «Барселоны». На данный момент на счету защитника девять выходов на поле во всех турнирах и одна результативная передача.