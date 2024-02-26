​Мбаппе предпочитал перейти в «Барселону», а не в «Реал» - дело было семь лет назад

Всё идёт к тому, что ближайшим летом Килиан Мбаппе станет футболистом «Реала». При этом семь лет назад – в 2017 году – нападающий предпочитал перебраться в «Барселону», а не в «Реал». Мбаппе считал, что в каталонской команде у него больше шансов получать игровое время по сравнению с мадридской. Впрочем, в итоге тем летом Килиан перешёл из «Монако» в «ПСЖ». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Cadena SER.

По завершению сезона 2023/2024 Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в статусе свободного агента. Действующий контракт звёздного форварда с «ПСЖ» истекает как раз летом.

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