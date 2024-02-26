​«Какой позор»: «Реал» пожаловался на судейство

В воскресенье вечером «Реал» добился победы над «Севильей» со счётом 1:0. Победный гол команда Карло Анчелотти забила ближе к концовке встречи – отличился опытный полузащитника Лука Модрич.

По ходу первого тайма арбитр не засчитал гол Лукаса Васкеса, усмотрев нарушение правил в атаке. На клубном ТВ «Реала» возмутились этим решением рефери.

«Это потрясающе. Какой позор! Вот такое судейство у нас против «Севильи». Нарушения нет, и публике это совершенно ясно», - такие слова прозвучали в эфире.

Стоит сказать, что «Реал» регулярно жалуется на судейство через клубный телеканал.

Следующий матч «Реал» проведёт 2 марта – против «Валенсии».