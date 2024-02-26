Коутиньо рассказал, что бы изменил в периоде игры за «Барселону»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Филипе Коутиньо рассказал, что бы изменил в своём периоде игры за «сине-гранатовых».

«Что бы я изменил в периоде игры за «Барселону»? Абсолютно ничего, я бы ничего не стал менять. Вернуться в прошлое невозможно, но я ни о чём не жалею. На тренировках я всегда выкладывался на максимум, как делаю это в «Аль-Духаиле». Если дела идут хорошо, всё отлично, но если что-то не так – нужно проявить терпение», – цитирует Коутиньо издание Sport.

В январе 2018 года «Барселона» выложила 135 миллионов «Ливерпулю» за Коутиньо, но бразилец так и не смог оправдать ожидания руководства.