«Реал» хочет перенести свой матч - раскрыты детали

Мадридский «Реал» обратился к руководству Ла Лиги с просьбой. «Королевский» клуб хочет перенести поединок заключительного тура против севильского «Бетиса», об этом рапортует Relevo.

Как сообщает источник, просьба «королевского» клуба обусловлена тем, что в этот день может пройти концерт Тейлор Свифт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» получил 450 тысяч запросов на билеты.

Напомним, что поединок между мадридским грандом и «Бетисом» запланирован на 26 мая.

В последнем матче подопечные Карло Анчелотти одержали победу над «Севильей» со счетом 1:0. После 26 туров «Реал» уверенно лидирует в чемпионате Испании.