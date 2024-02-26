Игрок «Реала» Начо высказался о Серхио Рамосе

Латераль мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением о центральном защитнике «Севильи» Серхио Рамосе после поединка 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0.

«Рамос всегда был моим кумиром. Для было честью играть против него. Но мне больше нравится, когда Серхио в моей команде», - передает слова Фернандеса Madrid Universal.

Напомним, что Рамос играл за мадридский гранд с 2005 по 2021 год. В составе «Севильи» защитник выступает с сентября прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.