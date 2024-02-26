«Реал» нашёл нового молодого защитника

20-летний защитник Хуанлу Санчес может покинуть «Севилью» и перейти в испанский суперклуб. Как стало известно Todofichajes, в подписании правого латераля заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают кандидатуру Хуанлу в качестве замены Дани Карвахалю.

Санчес выступает за «Севилью» с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата Хуанлу провел 19 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.