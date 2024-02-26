Ферран Торрес может вернуться в строй к матчу с «Атлетиком» Бильбао

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может вернуться в строй к матчу следующего тура чемпионата Испании, в котором «сине-гранатовые» отправятся на выезд к «Атлетику» Бильбао. Об этом сообщает журналист Санти Хименес.

Напомним, последние матчи «Барселоны» Торрес пропустил из-за небольшой травмы. В том числе Ферран не смог сыграть в первом поединке ⅛ финала Лиги чемпионов с «Наполи», где «Барселона» ограничилась ничьёй 1:1.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Торрес отметился 7 голами и 2 результативными передачами. Нападающий перебрался в «Барселону» в январе 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.